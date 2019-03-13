В Раде заявили о «космических» потерях ВСУ

Депутат Верховной рады и основатель нацбатальона «Азов» Андрей Билецкий рассказал о потерях украинской армии в результате гражданского конфликта на юго-востоке страны.

По словам Билецкого, уже после заключения «Минска – 2» вооруженные силы Украины потеряли в Донбассе более 1 тыс. человек убитыми, не считая «погибших в результате ранений, инсультов, самоубийств», передает РИА «Новости».

«Наши потери – это космические цифры для современных войн», – отметил Билецкий в интервью изданию «Апостроф».

Парламентарий признал, что Киев не смог продвинуться в урегулировании гражданского конфликта.

«Власти неудобно о них (вопросах Крыма и Донбасса) вспоминать, потому что у нее нет никаких успехов в этом направлении», – считает Билецкий.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала про превращение украинской армии в «бандитский разложившийся сброд».