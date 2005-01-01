В Эстонии заявили о подготовке к войне

Характер оборонных инвестиций Эстонии показывает, что Таллинн готовится к войне, заявил руководитель отдела по оборонным инвестициям эстонского минобороны Кусти Сальм.

«Самое важное, что я сейчас скажу, – это с политической точки зрения немного некорректно, но с помощью оборонных инвестиций и переорганизации Сил обороны мы сегодня фактически готовимся к войне. Это не только игра в оборону по учебникам или ведение хозяйства министерства обороны и Сил обороны», – приводит его слова Postimees.

Он добавил, что все закупки и учения, которые проводятся в Эстонии, – это «связанная с безопасностью подготовка к войне».

Сальм призвал из каждого инвестированного в оборону цента выжать как можно больше боеприпасов, оружия и средств связи.

На прошлой неделе депутат парламента Эстонии Кейт Пентус-Розиманнус заявила, что с Россией нужно говорить «на языке силы».

Кроме того, сообщалось, что недавно на территории этой страны прошли учения с участием американских военных.