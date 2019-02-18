Американцев в Эстонии потренировали воевать в зимних условиях

В Эстонии прошли учения «Зимний лагерь – 2019», в ходе которых военнослужащие Военно-морских сил и национальные гвардейцы США учились боевым действиям в зимних условиях, сообщили в пресс-службе эстонских Сил обороны.

В учениях приняли более 1 тыс. военнослужащих из США, Эстонии, Британии и Дании. По словам командира батальона скаутов подполковника Тармо Кундлы, американцев учили «приемам войны в зимних условиях», передает «Интерфакс».

Отрабатывались действия в обороне, нападении, преодолении препятствий.

Военнослужащие США регулярно проводят учения в прибалтийских странах. Так, в ноябре 2018 года американцы участвовали в маневрах на территории Латвии.