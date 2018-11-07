Международные учения с участием США стартовали в Латвии

В Латвии начались международные военные учения «Анаконда 18», которые продлятся до 16 ноября.

В тактических боевых учениях в Латвии принимают участие подразделения вооруженных сил США, Эстонии, Литвы, Польши и многонациональный батальон НАТО под руководством Канады, передает Delfi.

Военные планируют отработать взаимодействие между структурами командования НАТО и региональными вооруженными силами при проведении тактических операций.

В учениях задействованы более 500 иностранных военнослужащих.

В понедельник Южная Корея и США начали первые с июня совместные морские учения после приостановления их по договоренности с КНДР.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о крупнейших за последнее время учениях стран НАТО Trident Juncture 18, прошедших в Норвегии в октябре.