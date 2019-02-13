В России вновь отменили концерт Элджея

В Калининграде отменили концерт популярного исполнителя Элджея, сообщили организаторы.

Выступление, которое должно было состояться 16 февраля, перенесено из-за большого давления со стороны госучреждений и некоммерческих гражданских организаций, рассказали в социальных сетях представители организатора.

«С сожалением сообщаем, что несмотря на большое количество проданных билетов, по обоюдному решению артиста, его менеджмента и организаторов концерт Элджея, запланированный на 16 февраля 2019 года, не состоится в указанную дату», – написано в посте.

По информации «Интерфакса», отмена концерта не связана с деятельностью правоохранителей, поскольку полицейские не давали организаторам никаких рекомендаций по его проведению или отмене.

Ранее Элджею Служба безопасности Украины запретила въезд в страну на три года.

Осенью 2018 года в России были отменены несколько концертов популярных у молодежи исполнителей. Помимо упомянутого Элджея с проблемой столкнулись такие артисты, как Монеточка, Хаски, Jah Khalib, Feduk, ATL, IC3PEAK и некоторые другие. Например, в сентябре в связи с выявленными прокуратурой нарушениями в Нижнем Новгороде отменили пять выступлений.