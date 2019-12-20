Хафтар дал войскам Сараджа три дня на уход из Триполи и Сирта

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара потребовала от вооруженных формирований, поддерживающих Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, в течение 72 часов покинуть города Триполи и Сирт, следует из заявления официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари.

В течение этого времени ЛНА обязуется не атаковать силы, отступающие из Триполи и Сирта, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».

Если же лояльные ПНС формирования не выполнят условия ультиматума, атаки на их позиции со стороны ЛНА возобновятся.

Представитель ЛНА также прокомментировал распространяемую рядом арабских СМИ информацию о планах ПНС в ближайшее время обратиться с просьбой к Турции направить войска в Триполи. По словам аль-Мисмари, намерения Сараджа напоминают ему «попытку утопающего ухватиться за соломинку».

В данный момент в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА.

В четверг стало известно, что ПНС одобрило вступление в силу соглашения о военном сотрудничестве с Турцией.

До этого сообщалось, что в Триполи направлены подразделения турецкого спецназа для охраны членов ПНС, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время отправит в Москву делегацию для обсуждения ситуации в Ливии.

Востоковед Кирилл Семенов в комментарии газете ВЗГЛЯД предположил, что Россия может сократить свою поддержку маршалу Хафтару, а взамен Турция пойдет на уступки в Сирии.

На пресс-конференции в четверг президент Владимир Путин назвал виновных в разрушении Ливии и рассказал о том, что предпринимает Москва для прекращения войны в этой стране.

Газета ВЗГЛЯД писала, сможет ли Россия спасти эту страну от турецкого военного вмешательства.