Экс-министра финансов Подмосковья приговорили

Вынесен приговор экс-министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, его признали виновным в деле о хищении свыше 14 млрд рублей.

«Окончательно назначить Кузнецову наказание в виде 14 лет с отбыванием в колонии общего режима», – сказала судья Басманного суда Москвы Ирина Вырышева, передает ТАСС.

Также суд постановил взыскать с Кузнецова более 14 млрд рублей.

«Удовлетворить гражданские иски, заявленные потерпевшими к Кузнецову», – сказала судья. Отмечается, что общая сумма взыскания превышает 14 млрд 300 млн рублей.

О признании Кузнецовым вины сообщалось в июле. Франция выдала его по запросу Генпрокуратуры в январе 2019 года.

Тогда же предполагаемой американской соучастнице Кузнецова Жанне Булах был вынесен обвинительный приговор в совершении мошенничества и легализации денежных средств и имущества, приобретенных в результате совершения преступления.

В июле 2017 года имущество Кузнецова и Булах на 120 млн евро арестовано во Франции. 2 февраля 2016 года Хамовнический суд Москвы приговорил к 14 годам и девяти месяцам колонии бывшего заместителя Кузнецова Валерия Носова за мошенничество.