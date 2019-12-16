Бывшему члену ОНК Москвы Набиуллину вынесли приговор

Пресненский суд Москвы осудил бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Дениса Набиуллина за мошенничество.

Суд постановил путем частичного сложения наказаний приговорить Набиуллина к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года», – огласила приговор судья Катерина Кариченко, передает ТАСС.

Отмечается, что суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание вины подсудимым и наличие у него нескольких болезней. Деньги судья постановила вернуть потерпевшему, муляжи денег – в ФСБ.

Набиуллина признали виновным по статьям «Покушение на мошенничество в особо крупном размере», «Мошенничество в крупном размере»

Прокурор требовал осудить обвиняемого на пять лет лишения свободы. Изначально он не признавал вину, но после признал вину частично, и погасил материальный ущерб одному из потерпевших на 300 тыс. рублей.

В декабре 2017 года Набиуллин, по данным следствия, получил от лица, привлеченного для участия в оперативно-разыскном мероприятии более 29 млн рублей за содействие в направлении арестованного на медосвидетельствование и изменение ареста на другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы.