Журналиста «Росбалта» заподозрили в вымогательстве

Журналисту информационного агентства «Росбалт» Александру Швареву заочно предъявили обвинение в вымогательстве и объявили в международный розыск, сообщил адвокат подозреваемого Игорь Бушманов.

По словам адвоката Шварева, «ни его самого, ни защиту не уведомили», передает ТАСС.

Бушманов отметил, что не может разглашать фабулу предъявленного обвинения, так как с него взяли подписку о неразглашении данных предварительного расследования.

11 ноября суд рассмотрит ходатайство о заочном аресте. «Следствие указывает, что Шварев является безработным, тем самым пытаясь скрыть его профессиональный статус журналиста», – отметил Бушманов.

Напомним также, в четверг началась проверка после нападения на журналистку в Перми.

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