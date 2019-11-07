Журналиста «Росбалта» заподозрили в вымогательстве

Взгляд
7 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 22:31  |  vz.ru
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Запад заметил огромные молочные амбиции России

Россия сделала ставку на западных коров, но со временем научится выращивать собственныхФото: Александр Рюмин/ТАСС
Иностранная пресса кричит о новом «хитром плане Путина». Речь идет, казалось бы, о весьма приземленных материях – поставках европейских коров в Россию. Западные, да и отечественные инвесторы внезапно обнаружили, насколько выгодно может быть выращивание крупного рогатого скота в России. Какое значение имеет происходящее для российского государства? Подробности...
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Что мешает интеграции России и Белоруссии

Площадь Победы в Минске проходит «капитальный ремонт» – и это строительное начинание неожиданно получило политический подтекстФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Проекты «дорожных карт» по углублению интеграции России и Белоруссии будут представлены главам двух стран к 1 декабря – накануне 20-летия Союзного государства. На финише работы межведомственной комиссии двух стран спецкор газеты ВЗГЛЯД приехал в Минск, чтобы оценить, насколько далеко может зайти углубляемый ныне процесс. Подробности...
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Мода на русский язык доказывает усиление России

В советские годы русский язык выучили десятки тысяч африканцевФото: Фотохроника ТАСС
Интерес в мире к русскому языку вырастет тогда, когда Россия станет более мощной, привлекательной и влиятельной. Это заявление Владимира Путина стало самым обсуждаемым из того, что говорилось на заседании Совета при президенте по русскому языку. Понятно, что Путин говорил не просто про язык и даже не только про русскую культуру, а про интерес к России как таковой. Подробности...
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Террористы «Исламского государства» приблизились к границам России

От транспорта боевиков остались только обгоревшие остовыФото: пресс-служба МВД Таджикистана
Разгромленные в Сирии исламисты набрались сил в Афганистане и готовят экспансию в СНГ. О такой угрозе предупредил директор ФСБ Александр Бортников после нападения банды боевиков на погранзаставу «Ишхабад» в Таджикистане. Сложившаяся в регионе ситуация несет опасность для России, отмечают эксперты, и теперь Москве придется заниматься борьбой с терроризмом не только на Ближнем Востоке, но и в Центральной Азии. Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Мегаполисы превратятся в гибрид города и деревни

Герман Садулаев, писатель, публицист
Одновременно с урбанизацией стран будет происходить обратный процесс – деурбанизации самих городов. Города будут становиться неким гибридом городской застройки и сельской местности. На это нацелены ультрасовременные проекты урбанистики. Подробности...
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Есть большая ложь, а есть социология

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
По Сети гуляют «сенсационные» данные социсследования: почти 60 процентов россиян хотят радикальных перемен в стране. Но либеральные социологи, как это часто с ними случается, выдали желаемое за действительное. Подробности...
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Коммунизм – это общество гениев

Сергей Черняховский, философ, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова
150 лет назад был отпечатан первый русский перевод «Манифеста коммунистической партии» Маркса и Энгельса. Эта брошюра сыграла колоссальную роль в русской истории. И по-прежнему актуальна. Подробности...
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      В России празднуют День народного единства

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              Журналиста «Росбалта» заподозрили в вымогательстве

              7 ноября 2019, 22:09

              Текст: Антон Никитин

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              Журналисту информационного агентства «Росбалт» Александру Швареву заочно предъявили обвинение в вымогательстве и объявили в международный розыск, сообщил адвокат подозреваемого Игорь Бушманов.

              По словам адвоката Шварева, «ни его самого, ни защиту не уведомили», передает ТАСС.

              Бушманов отметил, что не может разглашать фабулу предъявленного обвинения, так как с него взяли подписку о неразглашении данных предварительного расследования.

              11 ноября суд рассмотрит ходатайство о заочном аресте. «Следствие указывает, что Шварев является безработным, тем самым пытаясь скрыть его профессиональный статус журналиста», – отметил Бушманов.

              Напомним также, в четверг началась проверка после нападения на журналистку в Перми.

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