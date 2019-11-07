Началась проверка после нападения на журналистку в Перми

Полиция Перми начала проверку сообщения о нападении охранника на журналистку ВГТРК во время съемок новостного сюжета, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

«По информации о нападении на корреспондента ВГТРК, размещенной в СМИ, проводится проверка», – сообщили РИА «Новости» в полиции.

В ходе съемок новостного сюжета на журналиста телекомпании Ларису Стрельникову напал охранник на территории гаражного комплекса в Разгуляе. Сюжет был посвящен судебному процессу, в ходе которого владельцы гаражей оспаривают их незаконный снос.

Охранник отказался отвечать на вопросы журналистки и потребовал приостановить съемку. После отказа мужчина пытался вырвать микрофон и нанес несколько ударов девушке.

Его действия были показаны в среду в новостном выпуске «ГТРК Пермь».

Стрельникова пояснила, что в настоящее время инцидентом занимается местный союз журналистов, который должен подать заявление в МВД.

Председатель пермской краевой организации Союза журналистов России Игорь Лобанов в Facebook отметил, что «это нападение на журналиста при исполнении им своих профессиональных обязанностей». Нападавшему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в Крыму возбудили уголовное дело после того, как мотоциклист избил журналиста местного телеканала.