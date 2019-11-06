Проблемы Украины объяснили возвращением к власти «тупых людей»

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что после возвращения к власти «наполовину старых, наполовину тупых» людей в страну пришла беда.

«К нам пришла беда, потому что те, кому мы поверили, ведут нас в такую же, но еще большую пропасть. Они объявили великую политику – либертарианство. Если перевести на русский язык – это батька Махно, только в современных условиях. К этому мы идем», – заявил Рабинович в эфире канала «112 Украина».

По мнению депутата, кабмин сформировали по очень странному признаку. Представители новой власти, по его словам, просто «не хотят слышать, понимать и учиться».

«Сегодня чиновник должен либо участвовать в гей-парадах, либо ходить на фашистские концерты, либо быть из группы Сороса. К власти под видом обновления вернулись наполовину старые, а что еще более страшное, на вторую половину тупые», – сказал Рабинович.

Депутат подчеркнул, что несмотря на «искреннюю ненависть» к режиму Петра Порошенко, при нем были «задатки государственные».

«Они хотя бы понимали, как функционирует государство и что нельзя добить до такой степени, чтобы уже не подняться», – заявил Рабинович.

Ранее Рабинович назвал партию «Слуга народа» – «партией войны», из-за которой украинцев может ждать «катастрофическое» будущее.

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