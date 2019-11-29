Назначено вознаграждение за информацию об ограблении сокровищницы «Зеленый свод»

Полиция Дрездена выплатит 500 тыс. евро за информацию о местонахождении старинных ювелирных украшений, украденных из сокровищницы «Зеленый свод», либо о злоумышленниках, ограбивших музей, сообщили СМИ.

Как передает Deutche Welle, состав спецкомиссии по расследованию этого масштабного преступления увеличен с 20 до 40 человек.

В распоряжении следователей находятся 342 сообщения граждан, включая 49 фото- и видеосвидетельств, но среди них нет ни одной прямой улики. Полиция исходит из того, что в музее действовала банда профессионалов, поскольку ни один из четырех похитителей не пойман.

Напомним, ограбление «Зеленого свода» произошло в понедельник утром, когда здание музея было закрыто для посетителей. Из сокровищницы похитили бриллиантовые гарнитуры.

Немецкие полицейские предположили, что к краже могут быть причастны криминальные структуры Берлина.