Против судмедэксперта по делу «пьяного» мальчика возбуждено дело

Следователи возбудили дело по статье «Халатность» в отношении судмедэксперта Сергея Насонова, который «нашел» алкоголь в крови сбитого летом шестилетнего мальчика.

Насонова обвиняют в недобросовестном отношении к службе и неисполнении должностных обязанностей, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, передает RT

По версии следствия, эксперт должен был произвести вскрытие трупа в день смерти мальчика, однако сделал это лишь 15 июля. Более того, Насонов отправил образцы крови на экспертизу 18 июля, что превышает допустимый нормами срок.

Напомним, летом 2019 года шестилетнего мальчика сбила машина, когда он на велосипеде выезжал с грунтовой дороги. По результатам экспертизы, в крови ребенка был обнаружен этанол в количестве 0,51 промилле.

После этого председатель СК России Александр Бастрыкин поручил назначить повторную экспертизу и взять дело на контроль в центральном аппарате ведомства. Также на месте ДТП прошел следственный эксперимент, после которого мать мальчика рассказала о нестыковках.

Позже Насонов признал, что сбитый мальчик был трезв. Причиной неверных результатов экспертизы назвали неправильное хранение образцов крови в морге – пробирки с биоматериалами держали в помещении без холодильных камер.