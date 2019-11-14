Корабли Балтфлота провели учения в Средиземном море

Корабли Балтийского флота отработали применение средств ПВО и радиоэлектронной борьбы в Средиземном море, сообщили в пресс-службе флота.

«В ходе выполнения учебно-боевых задач экипаж сторожевого корабля в Средиземном море провел тренировку по применению средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы для отражения средств воздушного нападения условного противника», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В учениях были задействованы сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», танкер «Ельня» иморской буксир «Виктор Конецкий», которые отработали совместное маневрирование в условиях интенсивного судоходства и выполнили условный поиск подлодок условного противника. После завершения основной части учений экипаж сторожевого корабля провел электронные пуски по морским целям с использованием противокорабельного ракетного комплекса «Уран».

Напомним, 7 ноября фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» провел учения с палубной авиацией корабля в Средиземном море.

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