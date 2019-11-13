В Киеве появилась улица снайперши Амины Окуевой

Киевский городской совет решил переименовать улицу в честь пресс-секретаря батальона имени Джохара Дудаева и участницы военных действий в Донбассе Амины Окуевой.

Проектная улица в Шевченковском районе Киева теперь будет носить имя Амины Окуевой, сообщается на сайте горсовета Киева.

«Очень рад историческому решению Киевского горсовета насчет переименования улицы в честь моей помощницы Амины Окуевой, убитой российскими диверсантами 30 октября 2017 года под Киевом. Герои не умирают, умирают враги!» – написал бывший заместитель командира полка «Азов» Игорь Мосийчук в Facebook.

Окуева была пресс-секретарем батальона имени Джохара Дудаева. Некоторое время жила с семьей в Москве и Чечне. После второй чеченской войны «сбежала» на Украину, где добровольно решила поехать служить на Донбасс.

Она была убита 30 октября 2018 года. Смерть Окуевой и ранение ее мужа Адама Осмаева на Украине сразу же объявили агрессией России. Сам Осмаев тоже заявлял, что в покушении якобы есть «российский след».

Однако позже замминистра Украины по вопросам «временно оккупированных территорий» Георгий Тука рассказал о непричастности России к убийству Окуевой. Позже украинское следствие подтвердило непричастность российских спецслужб.

А глава Чечни Рамзан Кадыров и вовсе выразил мнение, что за нападением на супругов стоят украинские спецслужбы.

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