Власти Кубани рассказали об убитой в Петербурге выпускнице СПбГУ

Предполагаемая жертва доцента СПбГУ Олега Соколова 24-летняя Анастасия Ещенко во время учебы в школе была отличницей и активисткой, рассказал заместитель главы Калининского района Кубани Сергей Рубцов.

По его словам, Ещенко – выпускница школы в станице Старовеличковская. «Девочка училась хорошо, активистка была, во всех мероприятиях участие принимала – школы, района, олимпиадах, знаем мы ее. Ребенок был на виду у нас», – рассказал Рубцов РИА «Новости».

Он отметил, что Ещенко поступила в Санкт-Петербургский университет по ЕГЭ. «У нее высокие баллы были, она попала туда… Плюс у нее еще золотая медаль была… Все в ужасе. У нас в станице…. Такого у нас, сколько мы живем, такого у нас не было. В шоке все», – добавил он.

Рубцов также заявил, что кубанские власти обещают «не остаться в стороне» от горя семьи жестоко убитой.

Подозреваемый в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко – 64-летний историк, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук, доцент СПбГУ Олег Соколов. Он уже оформил явку с повинной и сознался в убийстве женщины, с которой, как сообщают СМИ, он состоял в отношениях.

Как сообщала пресса со ссылкой на источники, тело девушки два дня лежало в квартире Соколова, где мужчина принимал гостей. Затем историк решил распилить труп и утопить части тела в реке. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Соколов упал в реку, с переохлаждением его доставили в больницу. В рюкзаке мужчины обнаружили руки жертвы. По предварительным данным, он убил Анастасию Ещенко из обреза.