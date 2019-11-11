|
11 ноября, понедельник | Последнее обновление — 12:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Власти Кубани рассказали об убитой в Петербурге выпускнице СПбГУ
Разделы
Трамп выбрал следующую жертву торговой войны
Европа начала подбирать место России на мировой арене
Чем обернется очищение смартфонов от иностранных программ
Падение Моралеса грозит подтолкнуть Мадуро
Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы
Как справляться с произволом западных интернет-гигантов
Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Китай смог добиться уважения от самых разных мировых брендов, раз за разом «нагибая» их; что же тогда должно случиться еще с нами и у нас, чтобы, наконец, открылись глаза и в России? Подробности...
Батюшки болеют теми же болезнями, что и прихожане
Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
В России очень мало православных священников – всего 20 тысяч на всю страну. И на задушевные беседы с прихожанами часто просто не хватает времени. Но только ли в количестве проблема? Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
У нас будет очень много счастливых беременностей
Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Государство не должно быть дурачком, который стоит перед женщиной и выпрашивает у нее ребеночка: «а то мы вымрем», «а кто же экономику будет поднимать», «ты рожай, пожалуйста». Подробности...
Обсуждение: 125 комментариев
Сборка первого серийного самолета Су-57
Появились кадры сборки первого серийного истребителя Су-57, проходящей в Комсомольске-на-Амуре на авиазаводе им. Гагарина. Замминистра обороны Алексей Криворучко пообещал, что самолет поступит в ВКС уже к концу года, а в следующем году армия получит еще один такой истребительПодробности...
На Красной площади прошел марш в честь годовщины парада 1941 года
На Красной площади в Москве прошел марш в честь 78-й годовщины знаменитого парада 7 ноября 1941 года, который историки считают одним из важнейших эпизодов Великой Отечественной войны. Тогда около 28 тысяч советских солдат прямо с парада отправились на передовуюПодробности...
В России празднуют День народного единства
В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентовПодробности...
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook