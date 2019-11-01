В Грузии испугались усиления российской военной базы в Армении

Усиление российского военного присутствия в Армении является «реальной опасностью» для Грузии, утверждает в пятницу тбилисская газета «Резонанси», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как отмечает издание, в случае нового вооруженного конфликта между Россией и Грузией российская 102-я военная база в Гюмри в Армении «будет задействована против Грузии».

Военный аналитик Вахтанг Маисая сказал газете, что Грузия становится «потенциальной целью», исходя из локации российской военной базы в Гюмри.

«По аналогичной схеме Россия действует в Абхазии, таким образом Грузия фактически оказывается в кольце», – считает эксперт.

Он полагает, что «в случае новых боевых действий между Россией и Грузией есть опасность продвижения российских военных из Армении в направление грузинского региона Самцхе-Джавахети и вступления в Боржомское ущелье».

Далее, отмечает «Резонанси», эти силы соединятся с российскими военными, ныне размещенными в Абхазии и Южной Осетии.

«Первый удар будет направлен на Тбилиси, последующие, вероятно, по направлению Кутаиси и Зугдиди, а также, не исключено, Батуми», – считает аналитик.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, на днях министр обороны России Сергей Шойгу посетил с рабочим визитом Армению. После этого командир 102-й базы полковник Николай Мартынюк заявил, что боевой потенциал базы в городе Гюмри увеличится почти в два раза после перевооружения на новые и модернизированные образцы вооружения и военной техники.

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