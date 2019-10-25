В перестрелке в Харькове погиб свидетель по делу об убийстве Вороненкова

В перестрелке в Харькове погиб один из свидетелей по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сообщило украинское интернет-издание «Грати».

«В пятницу в перестрелке в Шевченковском районе в Харькове убит Владимир Борох – один из свидетелей в деле об убийстве депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом «Грати» сообщил адвокат Святослав Пархоменко, защитник Александра Лося, подозреваемого в организации убийства россиянина», – говорится в сообщении издания в Facebook.

Отмечается, что по данным полиции Харькова, перестрелка произошла на улице Клочковской. Нападавшие расстреляли двоих мужчин из автоматического оружия на парковке у супермаркета, а затем скрылись. Один из пострадавших погиб, а второй был госпитализирован.

По словам начальника управления полиции по Харьковской области Валерия Сокуренко, инцидент является «бандитской разборкой».



Пархоменко заявил, что Бороху были известны подробности организации убийства Вороненкова и он намеревался свидетельствовать в суде.

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, объявленный в России в федеральный розыск, был застрелен в центре Киева в марте 2017 года. Бывший депутат Вороненков считался причастным к делу о продаже здания стоимостью 127 млн рублей за 20 млн.