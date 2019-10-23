Аксенов назвал сроки обеспечения «Тавриды» устойчивой мобильной связью

Крымская трасса «Таврида» будет обеспечена устойчивой мобильной связью в начале 2020 года, для этого в эксплуатацию введут 8 базовых станций, сообщил глава региона Сергей Аксенов в ходе выступления с докладом о плане работы правительства на пятилетний период.

«Для покрытия мобильной связью трассы «Таврида" до конца первого квартала 2020 года будет введено в эксплуатацию 8 базовых станций», – приводит слова Аксенова ТАСС.

По словам главы региона, на полуострове сейчас работает около 2,9 тыс. базовых станций мобильной связи, за пять лет планируется установить еще 100. «В текущем году проведены работы по дооборудованию 183 станций до уровня 4G. В процессе строительства находится 5 станций в городе Симферополе. <...> Также в 2020 году запланировано дооборудование 216 станций до уровня 4G», – сказал Аксенов.

На данный момент работы по обеспечению устойчивой связи проводятся на трассе Симферополь - Ялта - Севастополь, станции начнут работать в декабре. Ожидается, что к концу 2020 ода в эксплуатацию будут введены еще 9 базовых станций для обеспечения связи на железной дороге на участке Керчь - Симферополь.

Ранее сообщалось, что первые четыре полосы трасы «Таврида» собираются открыть к сентябрю 2020 года, полностью трасса будет введена в эксплуатацию в декабре 2020.