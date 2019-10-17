Названы самые дорогие бренды мира

В этом году лидирующие позиции рейтинга самых дорогих брендов в мире в очередной раз заняли американские корпорации Apple и Google, следует из ежегодного рейтинга 100 самых дорогих брендов мира компании Interbrand Corp.

Первое место рейтинга сохранила за собой компания Apple. Стоимость этого бренда за год выросла на 9% – до 234 млрд 241 млн долларов. На втором месте – корпорация Google. Стоимость этого бренда оценивается в 167 млрд 713 млн долларов. Рост составил 8%, передает РИА «Новости».

В пятерке самых дорогих брендов Amazon (125 млрд 263 млн долларов, +24%), Microsoft Corp. (108 млрд 847 млн долларов), Coca-Cola (63 млрд 365 млн долларов, -6%).

Сильнее всего подорожал бренд международной платежной системы Mastercard – на 25%, до 9 млрд 43 млн долларов. Этот бренд находится на 62-й строчке в рейтинге.

Новички рейтинга – корпорация Dell, сервис Uber, социальная сеть LinkedIn.

Apple и Google уже несколько лет возглавляют рейтинг. До 2013 года его возглавляла в течение 13 лет Coca-Cola.