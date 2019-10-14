Эрдоган рассказал об отношении России к переходу Кобани под контроль Турции

Россия не возражает против того, чтобы город Кобани стал зоной проведения турецкой операции против курдских формирований, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле.

«Ходят разные слухи, но нам кажется, что проблем с Кобани не будет. Россия позитивно относится к этому вопросу», – приводит его слова ТАСС.

По его словам, турецкие войска обеспечат для так называемой Свободной сирийской армии безопасный вход в Манбидж.

«У нас было соглашение с США по Манбиджу о выводе террористов из этого населенного пункта в течение 90 дней. Теперь мы в процессе реализации нашего (собственного) решения. Манбидж должен быть освобожден от боевиков. В него войдут его истинные хозяева – наши арабские братья. Мы постараемся обеспечить их безопасность при входе в город», – подчеркнул турецкий лидер.

Эрдоган также заявил, что турецкие власти позитивно оценивают решение Вашингтона отвести своих военных на юг вглубь Сирии.

Кроме того, Эрдоган призвал НАТО сделать выбор между Анкарой и «террористами». Он напомнил, что пятая статья устава Североатлантического альянса предполагает ответ всех участников альянса при нападении на одного из них, и отметил, что в свете угрозы со стороны «террористической организации» союзники не оказывают Турции поддержку.

«Вы с нами или с террористами? Точного ответа не дают», – сказал Эрдоган. По его словам, некоторые считают, что отказ НАТО поддерживать Турцию связан с тем, что республика является единственной мусульманской страной в составе альянса.

Эрдоган добавил, что канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Великобритании Борис Джонсон, с которыми он провел телефонные переговоры, «находятся под серьезным давлением дезинформации».

В свою очередь пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара не остановит свою операцию на севере Сирии до достижения ее целей, несмотря на призывы западных стран. Он также раскритиковал Запад за молчание, когда «в Мосуле, Ракке и Дейр-эз-Зоре уничтожали тысячи мирных жителей», передает РИА «Новости».

Ранее в курдской автономной администрации заявили, что сирийские войска в понедельник, 14 октября, возьмут под свой контроль участок границы с Турцией в районе города Кобани и затем будут размещены на всей протяженности границы для защиты мирного населения вместе с курдскими формированиями из коалиции «Силы демократической Сирии».

Накануне Эрдоган заявил, что у Турции нет проблем в отношениях с Россией в связи с операцией «Источник мира» в Сирии.

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