Казахстан обвинил Россию в препятствии транзиту угля на Украину

Казахстан заявил, что Россия якобы чинит препятствия в транзите местного угля на Украину. Республика оценивает свои потери в 11 млн долларов в месяц, сообщают российские СМИ со ссылкой на министерство торговли и интеграции Казахстана.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) заключила, что действия России, которая, как пишет «Коммерсант», «фактически квотирует транзитные поставки угля из Казахстана на Украину», следует рассматривать как препятствие с «признаками барьера в рамках функционирования внутреннего рынка».

По информации издания, стороны планируют обсудить разногласия 14-15 октября на заседании межправкомиссии России и Казахстана.

Издание напоминает, что с 1 июня экспорт угля и отдельных видов нефтепродуктов на Украину из России осуществляется только по разрешениям, выдаваемым Министерством экономического развития. Ограничения формально не касаются транзитных грузов, «но на практике Россия фактически квотировала поставки через свою территорию», говорится в статье.

Как заявил замглавы Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Казахстана Максим Кононов, в октябре Минэк оставил квоты для поставок казахского угля на уровне сентября, согласовав лишь заявки двух компаний на перевозку 80 тыс. тонн угольного концентрата (смесь К+КЖ) и 6,6 тыс. тонн угля марки Д. «Заявки других компаний отклоняются без объяснения причин», – рассказал Кононов.

По данным министерства торговли и интеграции Казахстана, с июля по октябрь Минэкономики России согласовало транзит на Украину 320 тыс. тонн казахского угля при заявке 716 тыс. тонн.

В Казахстане заявляют, что «ежемесячные потери» предприятий страны оцениваются в 11 млн долларов. Кроме того, в республике заявляют, что убытки железных дорог республики от потери грузооборота составляют около 48,6 млн тенге (0,12 млн долларов) в месяц.

В июне сообщалось, что расходы Украины на импорт угля за пять месяцев 2019 года увеличились на 1,3%, при этом на 6% сократилась доля поставок этого вида топлива из России в пользу американского угля. Крупнейшими поставщиками остаются Россия, США и Казахстан.