В МЧС назвали уникальной поисково-спасательную операцию в Магнитогорске

Поисково-спасательная операция на месте обрушения подъезда дома в Магнитогорске была уникальной по сложности из-за рисков обрушения конструкций здания, сообщил первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян.

«Уникальная с повышенными рисками для людей [операция]», – цитирует Чуприяна ТАСС.

По его словам, особая сложность связана с тем, что была постоянная угроза обрушения конструкций и стен.

«Коварная стена кирпичная, она нас держала в тонусе и могла в любой момент обрушиться. Но тем не менее выстояла, спасибо ей за это... Ее колебания до трех сантиметров уходили влево-вправо», – пояснил он.

Чуприян поблагодарил губернатора и мэра за помощь: у спасателей не было проблем в обеспечении техникой, горюче-смазочными материалами.

«Нам были созданы все условия для того, чтобы мы как можно быстрее выполнили эту операцию, что мы и сделали», – сказал он.

Чуприян также отметил, что поисково-спасательная операция по извлечению тел погибших под завалами завершена, работы переходят в инженерно-строительную стадию.

«Объем работ выполнен колоссальный, мы порядка 2 тыс. кубов только строительных конструкций извлекли из-под завалов, мы четвертые сутки здесь – никто не получил травм и не погиб... Очень много конструкций висело на «одной нитке» и пришлось срезать, удалять», – рассказал он.

В ближайшее время спасатели продолжат искать под завалами домашних животных.

Всего из-под завалов извлекли тела 39 человек. Два пострадавших от обрушения подъезда решили снести. Власти регионе утвердили размеры выплат семьям погибших и пострадавших при обрушении жилого дома в Магнитогорске.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о трагедии, а также о попытках спекулировать на случившемся.