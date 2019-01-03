Власти Магнитогорска решили снести пострадавшие от взрыва подъезды

Два подъезда, пострадавшие от взрыва в жилом доме в Магнитогорске, не подлежат восстановлению и будут снесены, сообщил начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Магнитогорска Илья Рассоха.

«Решение будет принимать комиссия в течение нескольких дней. Однозначно седьмой и восьмой подъезды будут снесены», – цитирует Рассоху ТАСС.

Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин сообщил, что пострадавший от взрыва дом планируется разделить на два отдельных здания, передает РИА «Новости».

«Седьмого подъезда (где произошел взрыв бытового газа) уже нет, а он располагался над аркой, поэтому это возможно...», – сказал он.

В пресс-службе администрации Магнитогорска рассказали, что специалисты провели визуальный осмотр и техническое обследование здания. Определено, что подъезды с первого по пятый и с девятого по 12-й безопасны для проживания.

Между тем спасатели извлекли из завалов тело 39-го погибшего при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске.

Ранее в четверг губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил размеры выплат семьям погибших и пострадавших при обрушении жилого дома в Магнитогорске.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о трагедии, а также о попытках спекулировать на случившемся.