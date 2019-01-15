Назван самый сложный для кабмина вопрос 2018 года

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов назвал наиболее сложный вопрос, который пришлось решать правительству в 2018 году.

По его словам, таким вопросом стало изменение пенсионного законодательства. Сам министр «не рассчитывал, что обсуждение в обществе этой темы будет проходить так сложно».

Силуанов подчеркнул необходимость повышения пенсий и «донастройки» пенсионной системы без ущерба для здравоохранения, образования, обороны, пишет «Коммерсант».

«Мы же здесь не изобрели велосипеда – все страны двигаются по пути изменения возрастных критериев», – сказал он.

Силуанов признал, что даже после всех корректировок и обсуждения в обществе «напряжение осталось».

«Однако и сейчас прекрасно понимаю, что это все равно нужно было делать», – сказал он.

Напомним, пенсионные изменения вошли в число главных, по мнению россиян, событий 2018 года.