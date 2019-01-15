Назван самый сложный для кабмина вопрос 2018 года

Взгляд
15 января, вторник  |  Последнее обновление — 09:06  |  vz.ru
Разделы

России будет сложно конкурировать с Африкой

Заброшенные русские деревни – вот главное препятствие для эффективной конкуренции России с активно растущими экономиками АзииФото: Лев Федосеев/ТАСС
Индонезия, Египет и Турция уже вскоре обгонят Россию по размеру своего ВВП. По крайней мере, этот обескураживающий прогноз вот уже несколько дней обсуждают аналитики. Действительно ли наша страна будет беднее некоторых стран Африки? Что дает основания делать подобные предсказания и насколько они обоснованны? Подробности...
Перейти а раздел…

Из желания навредить России Польша уничтожает уникальный памятник природы

На фото – та самая Балтийская коса и проходящая по ней граница между Россией и ПольшейФото: Michal Fludra/ZUMA/Global Look Press
Европа, похоже, услышала аргументы России в новом споре между Москвой и Варшавой. Дело касается Калининградской области, а точнее, ее акватории. Польша желает избавиться от еще одной «зависимости от России», «усилить свою обороноспособность» – и тем самым поставить под угрозу уникальный с экологической точки зрения уголок природы. Подробности...
Перейти а раздел…

Помогут ли репрессивные меры предотвратить новые взрывы газа

Обычный бытовой газ при неправильном обращении наносит катастрофические разрушенияФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Ответом на уже второй за последние дни взрыв газа в России стал целый набор различных законодательных инициатив. Политики и общественники снова требуют запретить, ужесточить, лишить и ограничить. Какие меры были бы действительно эффективными для предотвращения трагедий и инцидентов с бытовым газом? Подробности...
Перейти а раздел…

Трамп попросил Турцию «не обращаться плохо» с курдами

Эрдоган и Трамп теперь ссорятся и мирятся по несколько раз за деньФото: Joshua Roberts/Reuters
Трамп и Эрдоган теперь ссорятся и мирятся по несколько раз на дню. Еще утром президент США грозил разорить турок, если те нападут на курдов в Сирии. Турецкий МИД дал Трампу отпор, пообещав напасть на курдов, «даже если придется голодать». Но уже вечером Трамп и Эрдоган созвонились и стали доверительно, если верить Белому дому, обсуждать общие темы. Трамп лишь попросил коллегу «не обижать» курдов. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши

Павел Адамович до самой своей гибели пытался сохранить добрососедские отношения с россиянамиФото: Agencja Gazeta/Jan Rusek/Reuters
Вряд ли будет преувеличением сказать, что погиб последний из крупных польских политиков, который симпатизировал нашей стране. Зарезанный накануне психом Павел Адамович 20 лет руководил самым близким к России польским мегаполисом – Гданьском. Власти соседнего Калининграда даже объявили минуту молчания в память о погибшем друге. Теперь у Москвы не осталось защитников в польской элите. Подробности...
Перейти а раздел…

Банк Франции страшнее ФСБ

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
В России Павленского терпели пять лет – во Франции сломались сразу. Не помогли им ни Дюшан, ни Гоген – «фармацевты» по-прежнему у власти и в силе. И здесь возникает самый любопытный момент. Подробности...
Обсуждение: 53 комментария

Как России не стать Бразилией столетней давности

Антон Любич, экономист
Конфликт долгосрочных интересов развития России и краткосрочных интересов сырьевых экспортеров достиг непозволительного накала. Он может осознаваться «массами» или не осознаваться. Важно, чтобы элиты осознавали источник проблемы. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Турция не получит наследство «американского бога» в Сирии

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Достичь какого-то стратегического понимания с США по Сирии Эрдогану будет непросто. Хотя бы потому, что, как верно пишут некоторые американские эксперты, никакого «единого Вашингтона» уже нет. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
    Перейти а раздел…

    Крупнейшие техногенные катастрофы Москвы

    Что увидели россияне в новогоднем небе

    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

    Обсуждение: 10 комментариев
      Перейти а раздел…

      Взрыв газа разрушил многоэтажку в ростовских Шахтах

      На девятом этаже жилого дома в городе Шахты Ростовской области взорвался газ. Повреждены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. На данный момент известно об одном погибшем, судьба еще четырех неизвестна. Из дома эвакуированы 140 человек
      Подробности...

      В Москве затопило крупный транспортный тоннель

      В четверг утром в Москве из-за подмыва грунта затопило Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе под Каналом имени Москвы. Закрыто движение на этом участке и на внутренней стороне МКАД. Остановить грязевой поток пока не удается, в городе создан оперативный штаб
      Подробности...

      После взрыва газа в Магнитогорске обрушился дом

      За несколько часов до наступления Нового года в Магнитогорске произошла трагедия: взорвался газ в десятиэтажном жилом доме. Разбор завалов продолжается до сих пор. Спасателям приходится то и дело останавливать операцию из-за угрозы обрушения
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?
        • Нет, каникулы слишком длинные

        • Нет, каникулы слишком короткие

        • Да, в самый раз

        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

        • Молоко (0,9 л)

        • Сахар (0,9 кг)

        • Водка (0,45 л)

        • Ничего не раздражает, если цена не растет

        Смотрели ли вы в прошедшие новогодние каникулы фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Эльдара Рязанова?
        • Да, и мне понравилось

        • Да, и мне не понравилось

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:В метро Москвы из-за подтопления закрыли три станции
          Возросло число жертв взрыва газа в многоэтажке в ШахтахМэй потерпела сокрушительное поражение в Палате лордовТимошенко пообещала разгромить ПорошенкоОпределен наиболее комфортный город в России
          Мутко обещал провести ревизию норм газоснабжения жилых домовЗахарова объявила США плохим «международным жандармом»Вучич вспомнил о подаренной Путину иконеСербия предложила критикам российского газа найти хоть одну альтернативу
          Россияне рассказали о сексуальных домогательствах на работеДемократы в США в третий раз сорвали принятие закона о санкциях против РоссииНа Украине назвали черметом получаемые от Запада военные кораблиНа Луне впервые в истории человечества проведен биологический эксперимент

          Главная тема


          Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши

          «решение сложных проблем»


          Россия проявила добрую волю в ответ на ультиматум США по ДРСМД

          «вести себя безопасно»


          Вице-адмирал США оценила профессионализм российских военных

          громкое дело


          Установлены личности похитителей украинского авторитета в Москве

          Видео

          специальный репортаж


          Магнитогорск: «С нами мороки больше, чем с мертвыми»

          подайте на гражданскую войну!


          Национальной идеей Украины стало попрошайничество

          военный космос


          Избавление от старых спутников открывает дорогу новой космической обороне России

          проблемы Росстата


          Почему российская статистика врет

          обеление рынка


          Новая система изменит весь порядок российской торговли

          Глобальный прогноз


          Дмитрий Дробницкий: Пять гонок, которые определят мировую повестку на 2019 год

          Нацизм на Украине


          Андрей Бабицкий: Гонения на русский язык – это предбанник Освенцима

          Фильм Т-34


          Егор Холмогоров: Танкисты Гитлера не играли в «рыцарские турниры»

          на ваш взгляд


          Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?

          Назван самый сложный для кабмина вопрос 2018 года

          15 января 2019, 07:37

          Текст: Антон Антонов

          Версия для печати

          Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов назвал наиболее сложный вопрос, который пришлось решать правительству в 2018 году.

          По его словам, таким вопросом стало изменение пенсионного законодательства. Сам министр «не рассчитывал, что обсуждение в обществе этой темы будет проходить так сложно».

          Силуанов подчеркнул необходимость повышения пенсий и «донастройки» пенсионной системы без ущерба для здравоохранения, образования, обороны, пишет «Коммерсант».

          «Мы же здесь не изобрели велосипеда – все страны двигаются по пути изменения возрастных критериев», – сказал он.

          Силуанов признал, что даже после всех корректировок и обсуждения в обществе «напряжение осталось».

          «Однако и сейчас прекрасно понимаю, что это все равно нужно было делать», – сказал он.

          Напомним, пенсионные изменения вошли в число главных, по мнению россиян, событий 2018 года.

          В конце декабря первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минтруда Максим Топилин и глава Пенсионного фонда Антон Дроздов доложили премьер-министру Дмитрию Медведеву о готовности к индексации пенсий с 1 января 2019 года.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............