НАСА официально уведомило Роскосмос об отмене приглашения Рогозина

Американское космическое агентство НАСА официально уведомило Роскосмос об отмене приглашения руководителя российской госкорпорации Дмитрия Рогозина в США.

Об этом говорится в заявлении Роскосмоса, передает РИА «Новости».

Напомним, директор НАСА Джим Брайденстайн сообщил об отмене ранее запланированного визита главы госкорпорации Дмитрия Рогозина через СМИ. Сообщалось, что это решение может привести к срыву совместных российско-американских проектов.

Вместо Рогозина в США планируется отправить главу РАН Александра Сергеева. Сам глава госкорпорации согласился принять коллегу из НАСА Джима Брайдестайна в России.