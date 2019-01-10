Рогозин согласился принять главу НАСА в России после отмены визита в США

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил готовность принять коллегу из НАСА Джима Брайдестайна и американских коммерческих заказчиков в России после того, как американская сторона отменила его визит в США.

«Я готов принять главу агентства Джима Брайдестайна в России, нам теперь придется обсудить, как будем жить дальше», – сказал он в интервью РБК.

Рогозин сообщил, что Роскосмос также пригласит потенциальных коммерческих заказчиков из США, так как встретиться с ними в Вашингтоне уже не получится. «Сделаем для них подробную презентацию наших планов и предложим интересные условия совместной работы. Нам теперь есть, что предложить нашим партнерам», – подчеркнул он.

Ранее Рогозин сообщал, что его визит в США был отменен из-за борьбы президента страны Дональда Трампа и Конгресса.

По словам Рогозина, США обратились к Роскосмосу с предложением продолжить полеты их астронавтов на Международную космическую станцию на космических кораблях «Союз». Он отметил, что заявления американской стороны о том, что они «вот-вот будут летать своими кораблями», оказались «несколько поспешными».

Согласно действующим договоренностям, контракт завершается возвращением астронавта весной 2020 года.

Также Рогозин прокомментировал заявления Счетной палаты и Генпрокуратуры о финансовых нарушениях в госкорпорации наносят ей экономический ущерб. По его словам, такая информация вбрасывается в публичное пространство ради пиара. Вместе с тем, такие действия могут привести к ухудшению экономического положения госкомпаний.

«Если у вас есть вопросы или претензии, действуйте, а не рассказывайте обывателю, как все у других плохо», – призвал Рогозин.

По словам Рогозина, он назначен в Роскосмос для устранения финансовых нарушений. «Зачем же все время говорить о том, что было? Вы думаете, это помогает новой администрации Роскосмоса взаимодействовать со страховщиками, кредиторами и партнерами по бизнесу? Нет», – подчеркнул он, призвав коллег из надзорных и контрольных органов к «большей сдержанности в работе со служебной информацией».