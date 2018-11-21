Вместо Рогозина в США отправят главу РАН

Во время визита в США делегация РАН обсудит с НАСА вопросы, которые планировал поднять глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сообщил научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук, заместитель председателя Совета РАН по космосу Лев Зеленый.

Зеленый отметил, визит делегации РАН во главе с президентом Александром Сергеевым для встречи с Национальной академией наук США планировался перед Новым годом. В рамках этой встречи планировались переговоры с НАСА, передает РИА «Новости».

Но встреча отменилась, так как Сергееву не выдали вовремя визу.

«Встреча состоится в ближайшем будущем, и к этим вопросам планируется вернуться, в том числе по Венере. Встреча не только по космосу, а более широкого формата», – отметил Зеленый.

Ранее сообщалось, что планируется подписать новое соглашение о сотрудничестве РАН и Национальной академии наук, обсудить открытие представительства РАН в США.

Ранее директор НАСА Джим Брайденстайн сообщил об отмене ранее запланированного визита главы госкорпорации Дмитрия Рогозина через СМИ. Сообщалось, что это решение может привести к срыву совместных российско-американских проектов.

Рогозин выражал готовность принять Брайдестайна и американских коммерческих заказчиков в России.