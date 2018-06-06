Россияне назвали причины роста цен на бензин

Цены на бензин растут из-за нефтяных компаний, правительства и западных санкций, следует из материалов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным опроса, 64% россиян отметили значительный рост цен на бензин в последние два месяца, передает РБК. При этом 1% отметили незначительное снижение.

Кроме того, порядка 83% опрошенных заявили, что рост цен на топливо ухудшит их материальное положение. 80% россиян заявили, что рост продолжится, несмотря на все меры, предпринимаемые правительством.

По данным социологов, 66% опрошенных винят в росте цен на топливо политику российских властей, 21% возложили вину за ситуацию на внешние факторы.

«Респонденты винят в росте цен на бензин в первую очередь нефтяные компании (46%) и правительство (40%), на третьем месте (19%) – владельцы автозаправок. 12% назвали виновным президента России Владимира Путина, 10% – западные страны, которые ввели антироссийские санкции, а еще 9% – Государственную думу и Совет Федерации (можно было назвать два варианта ответа)», – говорится в материалах опроса.



В телефонном опросе, который ВЦИОМ проводил 27–28 мая, приняли участие около 2 тыс. человек старше 18 лет.

В правительстве пообещали не допустить сильного удорожания топлива. Ранее сообщалось, что власти пяти российских регионов попросили помощи для аграриев из-за скачка цен на топливо.

До этого глава российского правительства Дмитрий Медведев предупредил производителей бензина о недопустимости эгоизма в нынешней ситуации с ценами на топливо.

Напомним, накануне в Росстате сообщили, что розничные цены на бензин в мае по сравнению с апрелем выросли на 5,6%.