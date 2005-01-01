RT извинился за неподтвержденное сообщение о суициде Родченкова

Телеканал RT заявил, что информация о попытке самоубийства экс-главы WADA Григория Родченкова не подтвердилась, и попросили прощения у читателей.

«Заявления вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александра Ионова о «попытке самоубийства Родченкова», судя по всему, не подтверждаются. Других доказательств, кроме документов от своих источников, господин Ионов нам пока не представил. При этом ранее правозащитник неоднократно делился с RT важной и правдивой информацией, однако цена ошибки слишком высока. Сожалеем, но больше господину Ионову доверять не будем», – написали сотрудники телеканала в официальном Telegram-канале RT.

Ранее сообщалось, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков пытался совершить самоубийство в квартире, арендованной для него ФБР.

Позже выяснилось, что информация была взята с пародийного сайта ИА «Панорама». После матча «Россия – Египет» этот ресурс сообщал о госпитализации Родченкова с нервным срывом.