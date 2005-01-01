Священник избил охраняющих геев полицейских в Кишиневе

В Кишиневе служитель церкви напал на полицейских, которые охраняли представителей секс-меньшинств на их акции «Без страха».

В соцсетях появилось видео потасовки с участием священника и полицейских в Кишиневе в рамках акции ЛГБТ-активистов «Без страха».

«Православный батюшка проявил себя как опытный боец, умело сражаясь с несколькими правоохранителями. В это время один из полицейских удерживал более взрослого служителя церкви, который пытался вступиться за единомышленника», – сообщает молдавское издание «Блокнот».

Отмечается, что на ЛГБТ-марше было порядка 500 участников, которых охраняли полицейские.

Геям, лесбиянкам и трансгендерам разрешила провести скандальное мероприятие мэр Кишинева Сильвия Раду. Представители секс-меньшинств прошли по столице в белых футболках с розовыми сердцами в руках.

Активистам попытались помешать защитники традиционных семейных ценностей, священники и их прихожане. Однако прервать акцию им не дали: несмотря на то, что защитники морали прорвали кордон, полицейские оттеснили их, применив слезоточивый газ.