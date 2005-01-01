В СПЧ раскритиковали Шевченко за драку и излишнюю категоричность

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11 мая, пятница  |  Последнее обновление — 09:37  |  vz.ru
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В деле о «крымских активах» Украина повторяет ошибку ЮКОСа

Арбитры из Гааги предлагают России за небольшую сумму признать, что в Крыму не было никакого народного референдума, а была аннексияФото: Peter Dejong/AP/ТАСС
Вынесено первое в истории решение по поводу активов, потерянных украинскими собственниками после воссоединения Крыма с Россией. Оно предсказуемо оказалось не в пользу России – а значит, стоит ждать целой серии новых подобных исков. И хотя на Украине уже вовсю заявляют о своей громкой победе, реальные перспективы вряд ли сильно обрадуют Киев. Подробности...
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«Нормандский формат без Путина» доказал свою беспомощность

Киев пытается продать Европе новый формат консультаций по ДонбассуФото: Николай Лазаренко/пресс-служба
президента Украины/ТАСС
Ангела Меркель и Эммануэль Макрон исполнили мечту Петра Порошенко и поговорили с ним о Донбассе без присмотра Владимира Путина. Украинский президент надеялся, что этим ему удастся «надавить на Москву», но дело идет к тому, что давить скоро начнут на самого Порошенко, который ставит перед собой абсолютно недостижимые цели. Подробности...
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Порноактриса Сторми затянула в свой скандал «русского олигарха»

Виктора Вексельберга американские газетчики заподозрили в финансировании сделки Трампа с порноактрисой СтормиФото: SMG/ZUMA, Zamir Usmanov/Global Look Press
С сыщиком Мюллером не соскучишься. До сих пор Россия в американской прессе изображалась лишь как участница «сговора с Трампом». Теперь же «русских» затянуло еще и в скандал с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Как уверяет ее адвокат, словоохотливой порноактрисе Дональд Трамп платил деньгами, взятыми у одного «русского олигарха». Американская пресса предположила, что это мог быть Виктор Вексельберг. Подробности...
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92-летний враг Сороса триумфально вернулся во власть

«Евреи во главе с Соросом намеренно организовали падение валют мусульманских стран», – заявил МохамадФото: Lai Seng Sin/Reuters
Возвращение на пост премьера Малайзии 92-летнего Махатхира Мохамада – событие общемирового значения. Дело и в личности Махатхира, и в возрасте, и в политической биографии. Его считают «разоблачителем еврейского заговора», «победителем Сороса и МВФ» и «отцом малайзийского чуда», благодаря которому страна стала одной из мощнейших экономик Азии. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Почему я за Медведева, а не за Чубайса

Андрей Бабицкий, журналист
При том, что Путин и Медведев являются абсолютными единомышленниками и действуют в непротиворечивом тандеме, у страны в ее сегодняшнем ментальном состоянии появились новые иллюзии. Подробности...
Обсуждение: 89 комментариев

Искушение Русским миром

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Вы вообще когда-нибудь задумывались, как мы выглядим со стороны, причем в глазах как симпатизирующих нам, так и негативно к нам относящихся? Ну что ж, я помогу вам это увидеть. Подробности...
Обсуждение: 153 комментария

Главный урок Победы

Эдуард Биров, журналист
Это были настоящие исполины, люди-атланты, которые сутками напролет несли бремя войны, не проявив слабину даже в самые жуткие дни. Как говорится, «гвозди бы делать из этих людей». Подробности...
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          В СПЧ раскритиковали Шевченко за драку и излишнюю категоричность

             11 мая 2018, 08:27
          Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
          Текст: Алина Назарова

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          Журналист Максим Шевченко решил покинуть ряды Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), поскольку «перепутал жанры» и не осознал специфику работы этого правозащитного органа, считает член СПЧ Александр Брод.

          «Мне кажется, что Шевченко перепутал жанры работы и не понял специфику СПЧ», – заявил Брод, пояснив, что «Совет от темы протеста 5 мая не уходит, завтра она будет обсуждаться на совместном заседании трех комиссий (Совета)». Кроме того, продолжил Брод, председатель Совета Михаил Федотов направил запросы в профильные инстанции по этому вопросу. «Но не получив ответы, собирать СПЧ в полном составе преждевременно», – констатировал Брод, передает ТАСС.

          Он также не исключил, что решение Шевченко может быть связано с его политическими интересами. В этом контексте Брод напомнил, что Шевченко сотрудничал с кандидатом на пост президента России от КПРФ Павлом Грудининым. «Возможно, он хочет продолжить политическую карьеру, но потерял трибуну Совета», – добавил член СПЧ.

          Кроме того, в последнее время, по словам Брода, Шевченко «стал очень категоричным, что проявилось в ходе известной драки с (членом СПЧ Николаем) Сванидзе». «Возможно, (это) проявилось и сейчас в принятии решения о членстве в Совете», – предположил он.

          В свою очередь председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов сказал, что не будет уговаривать Шевченко остаться. «Это не тема для уговоров кого бы то ни было», – отметил Федотов.

          Он напомнил, что работа Совета основана на «принципе добровольности». В том случае, если «человек не хочет», он пишет заявление, а Федотов передает его российскому президенту, который в свою очередь подписывает соответствующий указ, рассказал глава СПЧ. Он заметил, что пока документ не подписан, Совет продолжает работать в действующем составе.

          В четверг Шевченко решил уйти из СПЧ, заявив, что его коллеги якобы игнорировали требование о срочном созыве совета в полном составе по итогам акции 5 мая. Через соцсети Шевченко объявил, что «благодарен президенту РФ за приглашение в Совет и за возможность хоть что-то сделать для защиты прав человека в России».

          Впрочем, эксперты не исключили, что Шевченко, который в последнее время оказался участником громких скандалов, уже знал, что вопрос об его исключении из СПЧ поднимался некоторыми коллегами по совету и таким образом он просто сыграл на опережение.


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