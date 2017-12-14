Премьер Литвы усомнился в причастности России к делу Скрипаля

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании Россией не является стопроцентным фактом.

«Думаю, что как Великобритания, так и международные эксперты должны ясно и до конца ответить на вопрос и поставить точку, поскольку сейчас велика вероятность, что это сделано российской стороной, но велика также вероятность, что это не стопроцентный факт. Я надеюсь, что следователи, если говорить об экспертах, которые работают над расследованием этого дела, в конце концов смогут представить неопровержимые доказательства», – цитирует Delfi Сквернялиса.

Премьер также прокомментировал высылку из России литовских дипломатов. «Не надо быть наивными, иных действий не может быть», – заявил Сквернялис. По его словам, это обычная практика. Он также отметил важность «координированного ответа» западных стран и солидарности с Великобританией.

«Санкции в отношении России показывают, что для большинства стран очень важно беспрекословное соблюдение международных норм. Методы, использованные в Великобритании, совершенно неприемлемы. Ответ показал, что это не только проблема России и Великобритании. Это существенное дело», – добавил Сквернялис.

В конце марта в правительстве Литвы сообщили о высылке трех российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. После этого Россия предприняла зеркальные меры в отношении литовских дипломатов.