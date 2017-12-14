Россия ввела санкции против враждебных литовцев

В ответ на действия Литвы Москва ввела запрет на въезд в Россию «враждебно настроенным» гражданам страны из числа политиков, депутатов и политологов, заявили в МИД России.

«В ответ на принятие Вильнюсом аналога американского «закона Магнитского» были вынуждены ввести запрет на въезд в Россию наиболее враждебно настроенным гражданам Литвы из числа местных политиков, депутатов и политологов», – говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИДе также подчеркнули, что «российский «стоп-лист» остается открытым и в случае продолжения провокационной линии Вильнюса в него в любой момент могут быть внесены новые персоналии».

В январе департамент миграции Литвы опубликовал «список Магнитского», в который попали 49 россиян. Им запретили въезд в республику. В ответ в Москве заявили, что будут исходить из принципа взаимности.

Между тем в середине апреля глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что ЕС может принять новые санкции или продлить санкции в отношении России на год вместо шести месяцев, как это делалось обычно.