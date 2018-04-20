Порошенко нашел предлог для лишения крымчан украинского гражданства

Украинский президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады законопроект, которым предлагается лишать украинского гражданства тех, кто принял участие в выборах в Крыму.

В предложенном Порошенко законопроекте говорится, что если житель Крыма принял участие в «называемых «выборах», которые проводила Российская Федерация на территории Крыма - считается, что украинец приобрел другое гражданство добровольно», передает «112 Украина».

Отмечается, что участие в таких выборах является основанием для лишения гражданства.

Кроме того, «основаниями для потери гражданства Украины является (…) приобретение гражданства Российской Федерации в результате совершения противоправных и недобросовестных действий на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя», – передает РИА «Новости».

Также Порошенко хочет ужесточить правила получения украинского гражданства.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о статусе автономии, более 96% участников которого высказались за вхождение региона в состав России. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией.