Путин подписал закон о сельских старостах

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий права сельских старост и правила схода граждан в сельских поселениях.

Закон вводит институт сельских старост и определяет порядок их назначения. Выдвижение кандидатуры либо досрочное прекращение полномочий старосты осуществляется на сходе граждан. Староста не является лицом, замещающим госдолжность.

Документ определяет и правила схода граждан. «В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы», – говорится в тексте закона, опубликованного на официальном сайте правовой информации.

Документ также устанавливает правила проведения публичных слушаний в селах. В поселении, где функции представительного органа осуществляет сход граждан, публичные слушания и общественные обсуждения могут не проводиться по проектам муниципальных правовых актов и другим вопросам, решения по которым должны приниматься на сходе граждан.

Законопроект был принят Госдумой 27 марта, Совфед одобрил документ 11 апреля.