Британцы заказали у России запуски спутников на «Протонах»

Британский спутниковый оператор OneWeb заказал у Роскосмоса запуски своих спутников на ракетах «Протон».

В интервью «Российской газете» гендиректор Роскосмоса Игорь Комаров отметил, что ранее OneWeb заказал у России 21 запуск ракет «Союз» с 672 своими спутниками, а теперь «тот же заказчик, выбирая уже тяжелый носитель для запусков своих телекоммуникационных аппаратов, остановился на «Протоне».

Ранее врио гендиректора самарского РКЦ «Прогресс» Равиль Ахметов заявил, первые спутники OneWeb будут выведены на орбиту ракетой «Союз-СТ» с космодрома Куру во Французской Гвиане во второй половине 2018 года.

OneWeb Satellites – совместный проект компаний Airbus и OneWeb. В 2017 году для серийного производства спутников OneWeb создана линия сборки во Франции. Также планируется создание более крупного предприятия OneWeb в американском штате Флорида. Ожидается, что на стадии серийного производства на орбиту спутники будут выводиться каждый 21 день, что позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет пользователям по всей планете.