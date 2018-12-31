Курды в Сирии сказали, когда сложат оружие

Официальный спикер Курдских сил самообороны Нури Махмуд назвал условие, при котором КСС сложат оружие.

Курды сложат оружие только после окончания кризиса в Сирии, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Аль-Хадас».

По словам спикера КСС, сирийскую армию попросили войти в Манбидж, поскольку она является легитимной силой, которая должна защищать всю страну.

Махмуд заявил, что полученное от США оружие использовалось курдами в борьбе с террористами, борьба против террористической организации «Исламское государство*» продолжается.

Напомним, сирийские правительственные силы вошли в Манбидж, оставленный курдскими формированиями.