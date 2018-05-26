Шнуров и Собчак поспорили матерными стихами

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, прокомментировав слухи о расставании Ксении Собчак с актером Максимом Виторганом; телеведущая ответила исполнителю в той же форме.

Шнуров опубликовал стихотворение в своем Instagram (газета ВЗГЛЯД не может поделиться прямой ссылкой, так как публикация содержит нецензурную лексику):

«Ну до чего ж смешные медиаперсоны!

Под свет софитов сами выставляли,

Всю жизнь свою, фигуры и фасоны,

Семью, потом вдруг удивляются, – с *** ли,

Все копошатся, ой, в пространстве ихнем?

Вываливали все и с тем же вместе,

Не обсуждайте, сплетни вьются вихрем.

Вы в нашу жизнь пубЛичную не лезьте.

И разместив очередное фото смело,

Сопроводив его посланием от Ошо,

Подписчику дают понять, – не ваше дело,

Живите своей жизнью, мой хороший».

«Посвящается Сергею Шнурову, фром зе ботом оф май харт!» – написала Собчак, опубликовав стихотворный ответ на своей странице:

«Всем тем, кто в ожидании кинца «Смотрите, она вышла без кольца».

С утра все «кумушки» заняли в зале место,

Чтоб помесить всех сплетен тесто.

Хочу сказать, с добром и не без лишней лести –

Идите на *** все! Ну, а точнее – лезьте!

И прихватите вы с собой в дорогу,

*** мечту, Серегу!»

Напомним, на фоне появившихся в СМИ сообщений о том, что они с Виторганом перестали носить обручальные кольца, Собчак, процитировав индийского философа и мистика Ошо, призвала окружающих «не судить». Ксению Собчак поддержала Матильда Шнурова, с которой лидер группы «Ленинград» прожил в браке 11 лет. Уже спустя два месяца после развода Сергей Шнуров женился в четвертый раз.