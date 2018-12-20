Патриарх Кирилл призвал поместные церкви не признавать «объединительный собор»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал предстоятелей поместных православных церквей не признавать результаты «объединительного собора» в Киеве.

Соответствующее обращение было опубликовано на сайте Отдела внешних церковных связей (ОВЦС).

В обращении говорится, что патриарх Кирилл призывает предстоятелей и всю полноту их «Святейшей церкви не признавать новосозданную псевдоцерковную структуру и не вступать с нею в общение».

Напомним, 15 декабря на Украине прошел «объединительный собор», по результатам которого была создана автокефальная поместная православная церковь. «Новая церковь» теперь называется «православной церковью Украины».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что означает для Украины появление новой церковной структуры и какое будущее ждет каноническую УПЦ МП.