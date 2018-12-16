Умер создатель видеосервиса Vine

Один из создателей сервиса шестисекундных видеороликов Vine и онлайн-викторины HQ Trivia Колин Кролл умер в возрасте 36 лет; по информации СМИ, причиной смерти стала передозировка наркотиками.

По данным портала TMZ, ссылающегося на источники в полиции, с заявлением о пропаже Кролла обратилась его девушка.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп мужчины в его квартире в центре Манхэттена. Рядом с телом нашли следы наркотиков и приспособления для их употребления, передает РИА «Новости».

Колин Кролл с 2007 по 2009 год был техническим руководителем компании Yahoo. В 2013 стал гендиректором сервиса Vine, который он основал вместе с Домом Хоффманом и Русланом Юсуповым в 2012 году. В 2015 году Кролл занял должность исполнительного директора HQ Trivia.