Эксперт оценил возможность вывода Россией войск из Сирии

Россия может рассмотреть вопрос вывода войск из Сирии после достижения целей по стабилизации ситуации в стране, заявил научный директор Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.

По его словам, Москва в Сирии имеет три основные задачи. «Первая цель – помощь в восстановлении контроля законного правительства на всей территории Сирии, вторая – реконструкция Сирии, третья – возвращение беженцев», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что после достижения этих целей Россия рассмотрит стратегию по выходу из Сирии. При этом две базы в соответствии с соглашением с Дамаском останутся.

Наумкин также назвал главное препятствие для стабилизации в Сирии. По его мнению, это курдский вопрос, «для решения которого нет четкой стратегии ни у США, ни у России». Также препятствием он называет ситуацию на Восточном берегу Евфрата.

Ранее в Турции заявили, что США планируют вывести войска из Сирии.