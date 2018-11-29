На семь кинокомпаний заведены уголовные дела

Органы дознания МВД ведут проверку в отношении 13 кинокомпаний по делу о возврате выделенных Фондом кино бюджетных средств, еще против семи компаний возбуждены уголовные дела, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

«Действительно, было такое дело. Обращалось Министерство культуры, в этом обращении упоминалось о семи кинокомпаниях. В настоящее время главным управлением МВД России по Москве и также в МВД по Чеченской Республике возбуждены уголовные дела, по ним производство еще не завершено», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что сейчас ведутся следственные действия и устанавливается сумма ущерба. По его словам, в отношении 13 организаций из этой сферы органы дознания Петербурга и Москвы проводят проверочные мероприятия.

В сентябре сообщалось, что МВД расследует несколько уголовных дел о хищении средств, выделенных Фонду кино на производство фильмов. Речь шла о деньгах, выделенных на фильмы «Суперпапа», «Боб» и «Сны Севы Горелова».

В мае Минкультуры обратилось в Генпрокуратуру с просьбой привлечь к ответственности кинокомпании, которые либо не вернули полученные деньги, либо не сняли на них фильмы.