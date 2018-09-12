Полиция вскрыла крупное хищение из Фонда кино

МВД расследует несколько уголовных дело о хищении средств, выделенных Фонду кино на производство фильмов.

Несколько дел о «мошенничестве в особо крупном размере» возбуждено следственным отделом ОМВД по району Дорогомилово в конце августа, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД.

В сентябре дела были переданы в УВД по Западному административному округу.

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что дела связаны с хищением бюджетных средств, выделенных на фильмы «Суперпапа», «Боб» и «Сны Севы Горелова».

В мае Минкультуры России обратилось в Генпрокуратуру с просьбой привлечь к ответственности несколько кинокомпаний, которые либо не вернули полученные из бюджета деньги, либо, получив деньги на безвозмездной основе, не сняли фильмы.