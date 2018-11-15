В Совфеде прокомментировали просьбы Украины о базе США

Создание США военной базы на Украине теоретически возможно, заявил газете ВЗГЛЯД зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов, комментируя заявления украинских политиков о желании разместить на территории страны подобный объект.

«Для размещения военной базы США Украине нет необходимости быть в НАТО. У США более 600 подобных пунктов разного масштаба по всему миру. В Японии очень серьезные вооруженные силы, хотя Япония в НАТО не входит, а также в Республике Корея», – подчеркнул сенатор Андрей Климов.

Ничего хорошего, по мнению эксперта, ни российско-украинским, ни российско-американским отношениям это не даст. «Любая иностранная база около наших границ – это дополнительная угроза, но оценку ей должны давать военные, после того как поймут параметры базы. Одно дело – склад запчастей или небольшой плацдарм для тренировок и перебазировок, а другое – полноценная, мощная военная база», – пояснил Климов.

В военном плане такие базы всегда уязвимы, сделать ее абсолютно безопасной невозможно, а для стратегического планирования военных подобные объекты всегда являются потенциальными целями, отметил собеседник. Так что для спокойствия граждан Украины базы ничего хорошего не несут, добавил он.

«Эти предложения сугубо политические и делаются они, исключительно перед выборами. Если Вашингтону хватит ума вот это все оценить, это одна история, если русофобия важнее – другая», – подчеркнул Климов, добавив, что пока воздержался бы от прогнозов вероятности реализации идеи такого рода.

«Что касается американцев, они и раньше пытались в Крыму окопаться и еще в некоторых местах», – подчеркнул Климов. «Но одно дело в Крыму, а другое – «в некоторых других местах». Насколько это подойдет им по существу – непонятно, но «какую-то демонстративную вещь они могут сделать», – объяснил он.

При этом сенатор отметил, что такого рода решения будут уже не наследием Барака Обамы и Джорджа Буша, а именно творчеством администрации Трампа, что наложит серьезный отпечаток на дальнейшее сотрудничество.

Напомним, Киев пытается убедить США в необходимости создания военной базы на территории Украины, как сообщили два источника в правящих кругах страны.

Между тем ранее сообщалось, что США не собираются размещать на территории Польши базу «Форт Трамп».