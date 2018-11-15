В Совфеде прокомментировали просьбы Украины о базе США

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28 ноября, среда  |  Последнее обновление — 15:19  |  vz.ru
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Россия нашла еще один путь отказа от доллара

Минфин впервые за пять лет решил взять в долг за рубежом в евро, а не в долларахФото: CHROMORANGE/Bilderbox/
Global Look Press
Россия внезапно вернулась к практике, оставленной несколько лет назад – принято решение занять за рубежом миллиард евро. Это выглядит, мягко говоря, парадоксальным, ведь деньги в бюджете есть. Однако у Минфина имеются свои, и вполне обоснованные, резоны. В том числе связанные с возможными санкциями США. Подробности...
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В чем уникальность «русской свадьбы» малайзийского короля

Такой свадьбы в России еще не былоФото: facebook.com/ezzatdato.mohdtahir
Подмосковная свадьба бывшей «Мисс Москва» Оксаны Воеводиной с королем Малайзии Мухаммадом Пятым интересна не столько как событие светской жизни, сколько как уникальный политический случай. Ничего подобного в нашей истории не было еще никогда. Что означает этот королевский роман для современной России? Подробности...
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Как рядовой приморский депутат сумел пробиться в «Лидеры России»

Наставником Дмитрия Новикова стал бывший глава правительства Сергей СтепашинФото: facebook.com/novikov.dmitriy.vl
Газета ВЗГЛЯД продолжает знакомить с победителями первого конкурса управленцев «Лидеры России». Депутат законодательного собрания Приморского края, тележурналист Дмитрий Новиков был назначен гендиректором телекомпании «ОТВ-Прим» вскоре после победы на конкурсе. Подробности...
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Против кого Япония создает первый после Перл-Харбор авианосец

С обновленного «Идзумо» не будут взлетать камикадзеФото: Wong Maye-E/AP/ТАСС
Один из ближайших соседей России стремительно вооружается. Япония готовится переделать свои сравнительно безобидные вертолетоносцы в грозные авианесущие корабли. Как это соотносится с пацифистской конституцией страны и с кем спустя десятки лет после Второй мировой готовятся сражаться японцы? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Россия – последний оплот свободы слова

Андрей Бабицкий, журналист
У нас в стране отсутствуют табу на тематику, связанную с так называемыми гендерными проблемами, нет позитивной дискриминации по расовому признаку – сохраняется возможность без всяких опасений задеть чувства просвещенного либерального истеблишмента. Подробности...

Порошенко сменил своё безвыходное положение на военное

Виталий Саутёнков, депутат Одесского областного совета VII созыва
Хотя формально предусмотрено, что военное положение вводится на 30 дней, нечеткость указанной нормы может стать основанием для того, чтобы установить режим до окончания вооруженного конфликта. А тем временем люди бросились скупать гречку. Подробности...

США вкладываются в войну, чтобы не умереть

Дмитрий Родионов, политолог
Трамп еще в период своей предвыборной кампании обещал перестать вмешиваться в дела других стран. Но вместо этого балансирует на грани втягивания Америки в новые войны. Почему? Тому есть две причины. Подробности...
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

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          В Совфеде прокомментировали просьбы Украины о базе США

             28 ноября 2018, 14:18
          Фото: РИА Новости
          Текст: Никита Коваленко,
          Мария Трубина

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          Создание США военной базы на Украине теоретически возможно, заявил газете ВЗГЛЯД зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов, комментируя заявления украинских политиков о желании разместить на территории страны подобный объект.

          «Для размещения военной базы США Украине нет необходимости быть в НАТО. У США более 600 подобных пунктов разного масштаба по всему миру. В Японии очень серьезные вооруженные силы, хотя Япония в НАТО не входит, а также в Республике Корея», – подчеркнул сенатор Андрей Климов.

          Ничего хорошего, по мнению эксперта, ни российско-украинским, ни  российско-американским отношениям это не даст. «Любая иностранная база около наших границ – это дополнительная угроза, но оценку ей должны давать военные, после того как поймут параметры базы. Одно дело – склад запчастей или небольшой плацдарм для тренировок и перебазировок, а другое – полноценная, мощная военная база», – пояснил Климов.

          В военном плане такие базы всегда уязвимы, сделать ее абсолютно безопасной невозможно, а для стратегического планирования военных подобные объекты всегда являются потенциальными целями, отметил собеседник. Так что для спокойствия граждан Украины базы ничего хорошего не несут, добавил он.

          «Эти предложения сугубо политические и делаются они, исключительно перед выборами. Если Вашингтону хватит ума вот это все оценить, это одна история, если русофобия важнее – другая», – подчеркнул Климов, добавив, что пока воздержался бы от прогнозов вероятности реализации идеи такого рода.

          «Что касается американцев, они и раньше пытались в Крыму окопаться и еще в некоторых местах», – подчеркнул Климов. «Но одно дело в Крыму, а другое – «в некоторых других местах». Насколько это подойдет им по существу – непонятно, но «какую-то демонстративную вещь они могут сделать», – объяснил он.

          При этом сенатор отметил, что такого рода решения будут уже не наследием Барака Обамы и Джорджа Буша, а именно творчеством администрации Трампа, что наложит серьезный отпечаток на дальнейшее сотрудничество.

          Напомним, Киев пытается убедить США в необходимости создания военной базы на территории Украины, как сообщили два источника в правящих кругах страны.

          Между тем ранее сообщалось, что США не собираются размещать на территории Польши базу «Форт Трамп».


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