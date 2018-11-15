Таджикский медбрат стал высокопоставленным российским чиновником

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назначил на пост директора Кадастровой палаты России неизвестного мужчину из Таджикской ССР с медицинским образованием, который, по официальным данным, имеет опыт работы лишь медбратом.

Кадровую справку разместили в сообществе Pikabu. Сайт Росреестра подтверждает назначение 33-летнего Тухтасунова Парвиза Константиновича на должность директора ведомства.

Тухтасунов окончил Московскую медицинскую академию им. И.М. Сеченова по специальности «лечебное дело» в 2008 году. По данным Росреестра, с 2011 по 2016 год «работал в различных коммерческих структурах».

В 2017 году он окончил высшую профессиональную школу по специальности «государственное и муниципальное управление» и Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова по направлению «корпоративные финансы», а в ноябре 2018 года получил должность директора ФГБУ «ФКП Росреестра».