Пушков объяснил цель провокации Порошенко с нарушением границы России

Приказ для провокационных действий в Черном море в отношении России исходил напрямую от президента Украины Петра Порошенко, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Такие вещи без ведома, согласия и без инициативы, я думаю, главы государства не осуществляются. И полагаю, что это действительно намеренная провокация, которая имеет несколько целей», – сказал Пушков в эфире телеканала «Россия 24». Его слова передает РИА «Новости».

Сенатор отметил, что намеренная провокация украинской стороны преследовала несколько целей, в том числе таким образом Украина, по его мнению, хотела ответить на успешный саммит России и Турции, так как «Северный поток – 2» проложен в обход Украины, транзитная роль которой будет сокращена.

Кроме того, продолжил Пушков, Порошенко нужно поднять рейтинг в преддверии президентских выборов. «У него 5% всего, он не популярен, он на четвертом месте среди украинских политиков, и за полгода до президентских выборов нужно наращивать напряженность для того, чтобы под этим соусом, говоря о том, что нужно сплотиться всем перед лицом так называемой российской угрозы, продемонстрировать лучшие результаты на выборах, чем те, которые он способен сделать сегодня», – сказал сенатор.

Ранее сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди заявила, что Порошенко рискует жизнями украинских военнослужащих ради очков на внешнеполитической арене в преддверии выборов главы государства.

Напомним, в воскресенье три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли госграницу России, вошли в территориальные воды и совершали опасные маневры. Они направлялись к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов. В Киеве при этом заявили, что пограничные корабли России якобы протаранили украинский буксир.

Сообщалось, что проход под арками Крымского моста перекрыли сухогрузом, рядом дежурили корабли погранслужбы ФСБ России. Кроме того, на патрулирование района направлены несколько российских боевых самолетов. Керченский пролив закрыли для прохода гражданских судов в целях безопасности.

Позже стало известно, что подкрепление ВМС Украины, вышедшее из Бердянска, остановилось на границе территориальных вод России, не решаясь войти в них.