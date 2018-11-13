Сенатор объяснила, зачем Порошенко рискует жизнями украинских военных

Президент Украины Петр Порошенко рискует жизнями украинских военнослужащих ради очков на внешнеполитической арене в преддверии выборов главы государства, заявила сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

«Ситуация полностью контролируется, никаких угроз национальной безопасности России не существует, потому что все находится под жестким контролем», – сказала она ТАСС.

Она подчеркнула, что действия украинских военных являются «очевидной провокацией». По ее словам, это соотносится с украинской наступательной доктриной в Азовском и Черном морях.

«Они [корабли ВМС Украины] никуда и не пройдут. Мы должны понимать, что все это носит демонстративно-провокационный характер и еще является, по моему мнению, частью предвыборного вояжа Петра Порошенко», – подчеркнула сенатор. По ее словам, украинский президент понимает критичность внутриполитической ситуации на Украине. Там происходит не только социальный, не только политический, но и общественный кризис отношений, сказала она. «Поэтому сегодня единственное, где он может пытаться себе набрать какие-то очки, это внешнеполитическая арена», – отметила Ковитиди.

При этом она указала, что украинский лидер, «помимо выполнения пируэтов политической клоунады, еще и рискует жизнями своих людей, своих граждан», приказывая совершать «такого рода провокационные действия».

Сенатор подчеркнула, что Россия строго соблюдает нормы международного права, руководствуется интересами государственного суверенитета и национальной безопасности.

«Жалко тех людей, которые оказались заложниками этого милитаристского курса, которые сегодня находятся в акватории Черного моря на этих кораблях. Они заложники этой ситуации», – резюмировала сенатор.

В ФСБ ранее в воскресенье сообщили, что корабли ВМС Украины, вышедшие из порта Бердянск, следуют в направлении Керченского пролива на предельной скорости. Рабочие, трудящиеся на стройке железнодорожной части Крымского моста, публикуют в социальных сетях видеоролики происходящего в акватории Керчь-Еникальского канала.