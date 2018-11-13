У новосибирского школьника отобрали телефон из-за «разрушающего нацию» аниме

Женщина, предположительно проживающая в Новосибирске, сообщила, что сотрудники школы отобрали у ее сына телефон из-за заставки с аниме-девушкой, а в региональном Минобразования рассказали о спрятанном в аниме 25-м кадре и кодах, «разрушающих нацию».

Женщина рассказала, что у ее сына в школе отобрали телефон из-за того, что на заставке стояла девушка из аниме. «Когда сын пришел к заму по воспитательной работе писать объяснительную, зам наехал на него за обоину на телефоне с анимешной девочкой и сказал, что он должен немедля удалить», – написала в Twitter женщина под ником «это еще ничего».

Для выяснения причин случившегося женщина позвонила завучу школы, которая сообщила, что в учебном заведении по рекомендации Минобразования «запрещено любое аниме». При этом сотрудник школы не смогла ответить на просьбу продемонстрировать соответствующий документ из ведомства.

«Сначала мне сказали, что аниме разрушает психику детей (любое), и у них есть рекомендация запрещать … аниме детям. Когда я сказала, что с такой рекомендацией я очень жажду ознакомиться, началось «ой, ну если найду, и это вообще не ко мне», – написала она.

На вопрос, почему завуч решила осмотреть личный телефон ее сына, женщина получила ответ: «В школе все частное становится общественным».

«Решив прояснить историю с рекомендациями про аниме и прочее, позвонила в Минобразования. В общем, конечно же, телефон забирать не имеют права – это личная собственность. ... Никакой рекомендации про запрет просмотра чего-либо и нахождения фоток на личном телефоне нет», – рассказала женщина итоги общения с представителями ведомства.

При этом она добавила, что в Минобразования сообщили, что «в аниме есть 25-й кадр и скрытые коды из слов, чтобы разрушить нацию, в Европе давно уже запретили аниме, а сходки анимешников – секта».

Женщина добавила, что позже у нее состоялся разговор с директором и завучем по воспитательной работе, педагог объяснился и принес извинения.

История вызвала широкое обсуждение в соцсетях, некоторые пользователи не поверили в ее правдивость. «Рада за чуваков, которые пишут, что история придуманная, и такого не может быть. До вчерашнего дня я бы и сама заклеймила такую концентрированно тупую историю. Но, к сожалению, это происходит в реальности», – добавила женщина комментаторам.

Она не стало уточнять город, в котором проживает, и в какую школу ходит ее сын, однако в ее постах есть ссылки на новости из Новосибирска, из чего можно предположить, что семья живет в этом городе.