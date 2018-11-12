Израильский эксперт объяснил избирательность системы «Железный купол»

«То, что система ПВО перехватила всего 60 палестинских ракет из 200, означает, что остальные 140 ракет упали в открытой местности, и не причинили никакого вреда», – заявил газете ВЗГЛЯД израильский эксперт Саймон Ципис.

«Движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, массированно выпускает ракеты на протяжении последних трех месяцев. Массированный пуск в понедельник отчасти был спровоцирован вчерашней неудачной операцией нашего спецназа в секторе Газа», – подчеркнул сотрудник Института исследований национальной безопасности (INSS) Тель-Авивского университета Саймон Ципис.

Напомним, что вечером в понедельник с территории палестинского анклава начался массированный ракетный и минометный обстрел сопредельных южных территорий Израиля. Сообщается, под обстрелом оказался израильский автобус. Один израильтянин был тяжело ранен осколками палестинской мины. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что военные засекли около 200 пусков ракет и мин из сектора Газа, причем удалось перехватить только 60 из них.

Неудачная операция израильского спецназа, которую упомянул Саймон Ципис, и которая, по его мнению, стала поводом для атаки палестинцев – была проведена накануне вечером в окрестностях города Хан-Юнис в секторе Газа. Как передает РИА «Новости» (со ссылкой на правящее на этой палестинской территории движение ХАМАС), группа израильского спецназа на гражданском автомобиле проникла на территорию анклава и ликвидировала полевого командира местных боевиков. После того как бойцов спецподразделения обнаружили, и они столкнулись с превосходящими силами противника, спецназ вызвал авиацию, уничтожившую еще пятерых палестинцев. «Это не была какая-то из ряда вон выходящая акция – такие операции израильские военнослужащие выполняют регулярно. Но на сей раз случилась неудача – погиб командир группы, в звании подполковника. Тем не менее, вся группа была эвакуирована», – отмечает Саймон Ципис.

Пресс-служба ЦАХАЛ подтвердила гибель командира элитного подразделения спецназа, «подполковника М.», и признала, что это наиболее высокопоставленный израильский офицер, погибший в секторе Газа со времен операции «Несокрушимая скала» (июль-август 2014 года).

Неожиданностью для израильтян стало лишь количество ракет, которые были выпущены с палестинской стороны после провала вчерашней операции, но не сам факт обстрела, – подчеркивает Ципис. «ХАМАС постоянно обстреливает Израиль самодельными ракетами типа «Кассам», которые производит сам ХАМАС на своих мастерских», – подчеркивает собеседник. «Традиционно», ракеты «Кассам» запускаются в сторону городов Сдерот (4 километра от границы с сектором Газа), Ашкелон, находящемся в 9 километрах или Нетивот, в 15 км от границы. На сей раз под обстрелом оказались эти же населенные пункты.

По словам Циписа, батареи система противоракетной обороны «Железный купол» также отработали по отлаженной схеме. «Если ракета, по анализу системы «Железный купол», упадет в открытой местности, и не представляет никакой угрозы гражданским жителям и жилым домам, то она не сбивается», – заверил израильский эксперт.

Пока что операция продолжается. Около 22.00 по московскому времени израильские военные заявили: за последние несколько часов израильские истребители, боевые вертолеты и беспилотники ВВС ЦАХАЛ, а также сухопутные силы (задействованы, в том числе, танки) поразили более 70 целей движений ХАМАС и «Исламского джихада» в секторе Газа. В результате авиаудара разрушено здание телестанции Al-Aqsa, принадлежащей движению ХАМАС, сообщает ТАСС со ссылкой на арабский телеканал Al-Hadath.